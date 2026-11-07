IIHF еще не приняла решение по допуску российских сборных до участия в турнирах

IIHF все еще не приняла решение о допуске сборных России до соревнований IIHF еще не приняла решение по допуску российских сборных до участия в турнирах

Москва7 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) к настоящему моменту не приняла решение по допуску российских сборных до участия в соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее IIHF решила не допускать молодежные и взрослые сборные из Белоруссии на чемпионаты мира 2027 года.

IIHF изучает все доступные пути, включая начало обсуждений со всеми затронутыми национальными федерациями хоккея, включая Федерацию хоккея России, чтобы определить конструктивный путь вперед, отвечающий интересам мирового хоккея говорится в заявлении

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF разрешить российским сборным принимать участие во всех турнирах под ее эгидой. После этого ряд стран заявили о бойкоте матчей с участием команд из РФ.

Россию отстранили от международных соревнований по хоккею в 2022 году.

IIHF приняла решение не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии на чемпионаты мира 2027 года.