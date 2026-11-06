ТАСС: совет IIHF до сих пор не принял решения по допуску россиян

Совет IIHF до сих пор не принял решения по допуску россиян на соревнования ТАСС: совет IIHF до сих пор не принял решения по допуску россиян

Москва6 ноя Вести.Прошедший 5 ноября совет Международной федерации хоккея (IIHF) так и не принял решения по поводу допуска российских спортсменов на соревнования. Об этом сообщил источник ТАСС.

Совет IIHF начался, как и планировалось, 2 и 3 ноября, но впоследствии его продлили до 5 ноября.

Никакой ясности по нынешней ситуации пока не будет сказал собеседник

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные РФ к соревнованиям под эгидой организации с сезона-2026/27.

Позже Дания, Латвия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Чехия и Австрия сообщили о бойкотировании матчей с российской сборной на чемпионате мира 2027 года в ФРГ.

Кроме того, Финляндия пригрозила отказаться от проведения молодежного чемпионата мира 2028 года в случае допуска российских спортсменов.