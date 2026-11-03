Международная федерация хоккея может попасть под санкции из-за России IIHF ждут судебные разбирательства в случае недопуска сборной России

Москва3 ноя Вести.В отношении Международной федерации хоккея могут быть применены санкции, если организация не разрешит российским сборным участвовать в международных турнирах. Об этом сообщил "Матч ТВ".

Как отмечается, IIHF взяла на себя обязательства выполнить постановление Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов на соревнования. Если федерация нарушит соглашение, могут возникнуть основания для судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что Дания, Латвия, Норвегия, Финляндия и Швеция заявили о бойкотировании матчей со сборной России на чемпионате мира 2027 года в Германии. Позже к ним присоединилась и Чехия.

Кроме того, Финляндия пригрозила отказаться от проведения молодежного чемпионата мира-2028 в городах Тампере и Турку в случае допуска россиян.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным соревнованиям с сезона-2026/27.