Шесть стран пригрозили бойкотом матчей с Россией на чемпионате мира по хоккею

Европейские сборные по хоккею отказываются играть с Россией Шесть стран пригрозили бойкотом матчей с Россией на чемпионате мира по хоккею

Москва3 ноя Вести.Против участия сборной России в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея выступили шесть европейских сборных. Речь идет о Финляндии, Швеции, Чехии, Норвегии, Дании и Латвии.

Пять национальных федераций уже сделали заявления о нежелании проводить игры с россиянами. Позже глава Чешского хоккейного союза Алоис Гадамчик поддержал идею бойкотирования матчей с участием сборной России. Соответствующее решение чешская сторона собирается оформить на заседании исполнительного комитета.

Ранее Спортивный арбитражный суд отменил ограничения Международной федерации хоккея, которые препятствовали российским командам участвовать в соревнованиях с 2022 года.

Это решение вызывало волну критики в Европе и привело к созданию антироссийской коалиции.

Чемпионат мира по хоккею 2027 года должен пройти в Германии с 13 по 30 мая. Хозяева турнира уже заявили о возможном отказе от организации соревнований.