Норвегия отказалась играть со сборной России на чемпионате мира по хоккею

Хоккейная сборная Норвегии отказалась играть с Россией на ЧМ-2027 Норвегия отказалась играть со сборной России на чемпионате мира по хоккею

Москва3 ноя Вести.Сборная Норвегии не выйдет на лед против команды России на чемпионате мира по хоккею 2027 года. Об этом сообщила Федерация хоккея Норвегии, направившая соответствующее уведомление совету Международной федерации хоккея (IIHF).

В заявлении говорится, что остальные матчи группового этапа норвежская команда проведет по расписанию.

Сборная Норвегии не будет играть против России во время чемпионата мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года… Наша позиция остается неизменной: Россия должна быть исключена из всех международных турниров до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине сказано в тексте

В федерации заявили, что решение продиктовано ответственностью за безопасность и благополучие хоккеистов, персонала и их семей.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям в сезоне-2026/27.

Чемпионат мира 2027 года пройдет в немецких Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.