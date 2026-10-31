В Норвегии назвали абсурдной замену Украины Россией на ЧМ по хоккею Глава норвежского хоккея Сальстен назвал абсурдом замену Украины Россией на ЧМ

Москва31 окт Вести.Генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен назвал абсурдной возможность замены сборной Украины командой России на чемпионате мира по хоккею 2027 года. Об этом сообщает агентство NTB.

Если их вытеснят ради интеграции России, то это, честно говоря, совершенно абсурдно заявил Сальстен

По словам Сальстена, состав участников и расписание турнира уже сформированы, поэтому пересмотр списка создаст серьезные организационные сложности.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) обеспечить допуск российских сборных к турнирам сезона-2026/2027. В IIHF выразили несогласие с решением суда, но подтвердили готовность его исполнить.