Стало известно, кому придется уступить дорогу российским хоккеистам на ЧМ-2027 Сборная Украины рискует местом на ЧМ-2027 по хоккею после решения CAS по России

Москва31 окт Вести.Сборная Украины может лишиться места в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею 2027 года: после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские команды к международным соревнованиям ее позицию способна занять сборная России.

Принципы возращения сборных России и Белоруссии на международную арену конгресс IIHF одобрил 30 сентября 2022 года. По этому документу каждая из команд занимает ту же ступень, на которой ее застало отстранение, а количество участников чемпионатов не увеличивается - чтобы места для них освободились, федерация вправе пересмотреть нынешний порядок перехода между дивизионами. Тогда же, в сентябре 2022 года, IIHF прописала отдельную схему: российская сборная возвращается в элиту, а освободившуюся вакансию теряет та команда, что финишировала второй в первом дивизионе и благодаря этому поднялась выше.

30 октября CAS отменил пять резолюций совета IIHF, ограничивавших участие российских команд в сезоне-2026/27. Вердикт распространяется на мужской и женский чемпионаты мира 2027 года, молодежное первенство, а также юниорские турниры среди юношей и девушек до 18 лет. Федерация заявила, что исполнит постановление, но предупредила о серьезных организационных сложностях: может потребоваться менять форматы турниров и уже утвержденное расписание.

В высшем дивизионе мужского ЧМ играют 16 команд. Пропуск на турнир 2027 года по итогам соревнований в дивизионе IA в мае 2026 года получили казахстанцы, ставшие первыми, и украинцы, ставшие вторыми. Для команды Украины это возвращение в элиту впервые за 20 лет - до этого она играла там в 2007 году; в июне IIHF определила ее в группу А турнира, который примет Германия.

Если же федерация применит утвержденные в 2022 году правила, список участников придется пересматривать, и формально главным претендентом на потерю места окажется именно Украина. Какие конкретно команды должны уступить россиянам дорогу, CAS не определил, а окончательный состав участников ЧМ-2027 IIHF пока не назвала.

Ранее в Швеции звучали призывы бойкотировать чемпионат мира по хоккею в случае выступления на нем сборной России. Однако национальная хоккейная ассоциация отвергла это предложение.