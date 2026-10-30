IIHF срочно оценит шаги для исполнения решения CAS по допуску сборных РФ IIHF срочно оценит шаги для исполнения решения CAS по допуску сборных России

Москва30 окт Вести.Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в срочном порядке оценит шаги и время, необходимые для выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего сборные России до участия во всех чемпионатах IIHF. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой.

IIHF в срочном порядке оценит шаги и сроки, необходимые для реализации данного решения, а также проработает вопросы, связанные с его практическими последствиями сказано в сообщении

IIHF выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда, заявив, что не согласна с этой частью постановления и настаивает на том, что ее собственные решения были необходимы "для защиты безопасности всех участников и сохранения целостности соревнований".

Как заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, Международная федерация хоккея по постановлению суда обязана обеспечить участие российских команд в турнирах IIHF в сезоне-2026/27.

Вердикт затрагивает мужской чемпионат мира 2027 года, молодежный чемпионат мира 2027 года, женский чемпионат мира (ноябрь 2027 года), а также юниорские чемпионаты мира среди девушек и юношей до 18 лет 2027 года.

Российские хоккейные сборные были отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея в феврале 2022 года.