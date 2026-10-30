Москва30 октВести.Международная федерация хоккея по постановлению суда обязана обеспечить участие российских команд в турнирах IIHF (Международной федерации хоккея на льду) в сезоне-2026/27 , заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Согласно постановлению суда, Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирахнаписал министр в своем Telegram-канале
По его словам, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по этому вопросу окончательное и не подлежит обжалованию.
Он отметил, что в ближайшее соревнование состоится в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир – это молодежный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России официально подала апелляцию в CAS на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения российских сборных от международных соревнований.