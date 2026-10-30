IIHF: российские хоккейные сборные в 2027 году примут участие в пяти турнирах

IIHF назвала 5 турниров, где сборные РФ могут сыграть в ближайшее время IIHF: российские хоккейные сборные в 2027 году примут участие в пяти турнирах

Москва30 окт Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) назвала пять чемпионатов мира 2027 года, на которые распространяется решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Вердикт затрагивает российское участие в следующих чемпионатах: мужской чемпионат мира IIHF 2027 года, молодежный чемпионат мира IIHF 2027 года, женский чемпионат мира IIHF (ноябрь 2027 года), а также юниорские чемпионаты мира IIHF среди девушек и юношей до 18 лет 2027 года", - говорится в публикации.

В своем заявлении IIHF также выразила разочарование решением CAS и отметила, что возвращение российских сборных потребует существенных изменений в подготовке турниров.

В пятницу министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что CAS удовлетворил требования Федерации хоккея России (ФХР) и обязал допустить российских спортсменов к турнирам под эгидой IIHF.