IIHF не согласна c решением CAS допустить сборные РФ по хоккею, но исполнит его

IIHF назвала разочарованием решение CAS о допуске хоккейной сборной РФ IIHF не согласна c решением CAS допустить сборные РФ по хоккею, но исполнит его

Москва30 окт Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил российские сборные ко всем турнирам под эгидой федерации с немедленным вступлением в силу. Об этом говорится в заявлении IIHF, опубликованном в пятницу 30 октября.

IIHF не согласна с этой частью решения и настаивает на том, что ее собственные решения были необходимы для защиты безопасности всех участников и сохранения целостности соревнований говорится в заявлении

Как сообщил в пятницу в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев, CAS удовлетворил ключевые требования Федерации хоккея России, отменил все пять резолюций совета IIHF и обязал допустить российские команды к соревнованиям, на которые эти резолюции распространялись.

Федерация при этом подтвердила, что уважает полномочия CAS и будет действовать согласно его вердикту, однако, по ее формулировке, исход разбирательства не снимает опасений, которые лежали в основе ее оценок. По мнению IIHF, CAS при вынесении решения не учел практические аспекты, которые невозможно реализовать незамедлительно.

Вердикт затрагивает мужской чемпионат мира 2027 года, молодежный чемпионат мира 2027 года, женский чемпионат мира (ноябрь 2027 года), а также юниорские чемпионаты мира среди девушек и юношей до 18 лет 2027 года. Федерация намерена в срочном порядке оценить шаги и сроки, необходимые для исполнения решения, и урегулировать его операционные последствия.