Дегтярев: график матчей после возврата РФ в мировой хоккей предстоит расчистить Дегтярев: с возвращением РФ в хоккей предстоит расчистить мировой график матчей

Москва30 окт Вести.С возвращением российских сборных по хоккею на международную арену предстоит большая и кропотливая работа по расчистке мирового графика матчей, который составлялся без учета России. Об этом ИС "Вести" рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он сообщил, что Россия готовится принять участие в пяти турнирах в 2026 году.

Это чемпионат мира по хоккею среди мужчин, также чемпионат среди юниоров, среди женщин и среди юношей, и среди девушек - пять турниров. Предстоит большая кропотливая работа по расчистке календаря турнирных таблиц, потому что, к сожалению, Федерация всемирная хоккейная, когда принимала решение по верстке календаря и турнирных таблиц – они почему-то были уверены в своей победе в суде. Как видите, победила Россия сказал Дегтярев

Министр отметил, что России по праву принадлежит место в мировом хоккее, и дискриминации страны положен конец.

Ранее Дегтярев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой. Теперь, как отметил министр, российской стороне предстоит организовать возвращение национальных команд к международным соревнованиям.