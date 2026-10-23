Дегтярев рассказал о работе по возвращению атлетов на соревнования под флагом РФ Дегтярев: в ближайший месяц 4 вида спорта вернутся на мировую арену с флагом РФ

Москва23 окт Вести.В ближайшие полтора месяца еще в трех-четырех видах спорта российские атлеты будут восстановлены в правах, и им будет дозволено выступать с флагом и гимном. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Сейчас, может быть, в ближайшие месяц-полтора еще три-четыре вида [спорта] будут восстановлены без суда, просто по магистрали, так сказать. МОК решения все принял, они абсолютно укладываются в Олимпийскую хартию, в олимпийские ценности. Мы за это можем только сказать спасибо. Но мы говорим спасибо не за Россию и не за себя, а за всех, потому что восстановлена целостность спорта. И без России-то чемпионы фейковые, это же очевидно рассказал министр

Ранее Дегтярев заявил, что страны, которые не допускают российских спортсменов к соревнованиям, могут лишиться права проводить международные турниры в ближайшие несколько лет.