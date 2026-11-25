Дегтярев заявил о грядущих допусках РФ к международным соревнованиям Дегтярев заявил о грядущих допусках России к международным соревнованиям

Москва25 ноя Вести.Есть ряд федераций, которые могут снять санкции с России в ближайшем будущем. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил хорошие перспективы по проведению в России международных турниров.

Хорошие перспективы. В 2030 году тяжелая атлетика уже приняла решение - Чемпионат мира, Москва. Потом по водным видам, вы знаете, тоже проклевывается и Европа, и мир. И об этом глава Федерации Дмитрий Мазепин говорил на совете по спорту. Стрельба из лука – кстати, это я перечисляю все федерации, снявшие все санкции, где мы выступаем с флагом, с гимном – стрельба из лука тоже наклевывается. Ну и еще ряд таких, пока, которые не буду объявлять сказал Дегтярев

Ранее он рассказал, как Россия будет обходить запреты для спортсменов. По его словам, есть масса вариантов.