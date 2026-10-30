Третьяк: решение CAS по допуску хоккеистов РФ к турнирам – это большой успех

Третьяк назвал большим успехом решение CAS по хоккеистам РФ Третьяк: решение CAS по допуску хоккеистов РФ к турнирам – это большой успех

Москва30 окт Вести.Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских хоккеистов к международным турнирам является большим успехом. Об этом заявил ИС "Вести" заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, депутат ГД Владислав Третьяк.

Спортивный арбитражный суд Швейцарии вынес решение о том, что не было основания отстранять нашу команду от международных турниров, и принял решение, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить до соревнований все команды: российские мужские, женские, молодежные команды. Конечно, для нас это большой успех. И такое решение справедливое отметил он

Третьяк подчеркнул, что российская сторона тщательно готовилась к суду, чтобы российские хоккеисты могли вернуться на международный уровень соревнований.

Мы готовились к суду очень тщательно, и я считаю, что победили в суде. Теперь есть возможность подготовки наших игроков. Мы всегда готовимся, потому что наша главная задача - не только участвовать, но и побеждать, показывать хороший хоккей, который у нас болельщики любят заявил он

После решения CAS теперь предстоит работа с Международной федерацией хоккея (IIHF), добавил Владислав Третьяк.

Сегодня самое главное - плодотворная работа с нашей федерации с Международной федерацией, чтобы выполнить решение арбитражного суда Швейцарии заметил он

Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что CAS удовлетворил ключевые требования Федерации хоккея России, отменив все пять резолюций совета IIHF. Международная федерация выразила разочарование этим решением.