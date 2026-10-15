Москва15 октВести.Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию на решение о недопуске российских керлингистов к международным соревнованиям, сообщил РИА Новости бывший президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
Удивительное и несправедливое решение CAS. Это не аргументировано и непонятно. Это однозначно отразится на наших взрослых спортсменах, которые до сих пор в полном объеме не получили статус и допусксказал Свищев
В августе совет Всемирной федерации керлинга принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца 2026 года.
При этом министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что российские студенческие сборные получили допуск к соревнованиям по хоккею и керлингу на XXXIII Всемирной зимней Универсиаде 2027 года в Чанчуне (Китай). Такое решение приняла Международная федерация университетского спорта (FISU).