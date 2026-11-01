Международный союз биатлонистов оставил в силе отстранение россиян и белорусов IBU: российские биатлонисты будут отстранены от международных соревнований

Москва21 ноя Вести.Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба IBU, передает ТАСС.

Исполнительный комитет получил от своей мониторинговой группы обновленную информацию о статусе отстраненных членов - Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. Исполнительный комитет принял доклад к сведению, и статус членов не изменился говорится в заявлении

С 2022 года российские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах. В декабре 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение IBU об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

10 декабря 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием снять отстранение российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года. Заседание прошло 14 мая 2026 года, однако решение CAS до сих пор не опубликовано.