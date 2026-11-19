Москва19 ноя Вести.Жалоба Международной федерации хоккея (ИИХФ) на состав коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS) осталась без рассмотрения в Комиссии Международного спортивного арбитражного совета (ICAS), которая отвечает за рассмотрение заявлений об отводе арбитров. Об этом сообщила пресс служба CAS.

ИИХФ направила ходатайство об отводе судей спустя 14 дней после того, как стороны были официально уведомлены о вердикте CAS (о допуске российских сборных к международным турнирам – прим. ред). Комиссия ICAS особо подчеркнула, что постановление вступило в законную силу и стало окончательным в момент уведомления участников процесса. Ввиду этого состав арбитров CAS по данному разбирательству больше не подлежит обжалованию в ICAS говорится в сообщении

Ранее на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин заявил, что игнорирование решения CAS по российским спортсменам - грубое нарушение международного права и уничтожение олимпизма.