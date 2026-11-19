Москва19 ноя Вести.Игнорирование решения CAS по российским спортсменам - грубое нарушение международного права, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Действия по дискриминации российских спортсменов, отказ принимать их для участия в международных соревнованиях снижают доверие к странам, которые занимаются подобным, подчеркнул президент РФ.

Что касается неисполнения решений международного спортивного суда - это еще хуже. Это значит просто пренебрежение к нормам права. В данном случае к нормам международного спортивного права. Это грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом сказал Путин

Ранее Владимир Путин призвал Олимпийский комитет России продолжить правовую защиту интересов отечественных спортсменов. Он подчеркнул, что ограничения со стороны ряда западных стран в отношении спортсменов РФ вопреки решению Международного олимпийского комитета (МОК) и CAS являются грубым нарушением прав и институтов демократии.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что ситуация с бойкотом российских спортсменов после решения CAS является тупиковой.