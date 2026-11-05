Москва5 ноя Вести.Международный олимпийский комитет и отдельные спортивные федерации уже принимают решения в соответствии с Олимпийской Хартией о допуске спортсменов из РФ на соревнования. Однако находятся те, кто этому противятся. Олимпийскому комитету России (ОКР) следует продолжать правовую работу по защите интересов российских спортсменов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

К сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств, и продолжают не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права, судебных решений, ну, а значит, и самих институтов демократии заявил президент в ходе совещания с членами правительства

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал деятельность по отстаиванию прав российских атлетов на международной арене "наступательной юридической и дипломатической операцией". Он подчеркивал, что главная цель – обеспечить возможность спортсменам выступать на всех международных стартах под своим флагом и гимном.