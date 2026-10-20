Песков: Минспорт ведет работу по восстановлению прав спортсменов РФ Песков: министерство спорта работает над восстановлением прав спортсменов РФ

Москва20 окт Вести.Министерство спорта России ведет большую работу по восстановленю прав российских спортсменов на мировой арене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он назвал такую работу весьма успешной.

Министерство [спорта] ведет огромную работу по контакту с международными спортивными организациями за тем, чтобы продолжать процесс восстановления в правах наших спортсменов, который идет весьма успешно сказал Песков

Ранее депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с ИС "Вести" призвала страны ЕС одуматься и не препятствовать допуску россиян к международным соревнованиям.