Москва20 октВести.Министерство спорта России ведет большую работу по восстановленю прав российских спортсменов на мировой арене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Он назвал такую работу весьма успешной.
Министерство [спорта] ведет огромную работу по контакту с международными спортивными организациями за тем, чтобы продолжать процесс восстановления в правах наших спортсменов, который идет весьма успешносказал Песков
Ранее депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с ИС "Вести" призвала страны ЕС одуматься и не препятствовать допуску россиян к международным соревнованиям.