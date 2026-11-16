Россия продолжит добиваться возвращения своих спортсменов в международный спорт ТАСС: Москва продолжит работать над возвращением россиян в международный спорт

Москва16 ноя Вести.Россия будет продолжать работать со всеми международными федерациями спорта, чтобы вернуть своих атлетов на мировые первенства. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ему задали вопрос, может ли исключение сборной России из молодежного хоккейного чемпионата мира стать прецедентом и осложнить возвращение россиян и в других видах спорта.

Нет. Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми отметил Песков

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что россияне не смогут выступить на турнире из-за позиции властей Канады. Последние заявили, что откажут россиянами в выдаче виз.