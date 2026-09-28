Песков уверен в возвращении российских шахматистов в FIDE Песков: последовательная работа с FIDE обеспечит возврат российских шахматистов

Москва28 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возглавляющий попечительский совет Федерации шахмат России (ФШР), выразил в понедельник уверенность, что российские шахматисты в обозримой перспективе вернутся в Международную шахматную федерацию (FIDE). Об этом он заявил 28 сентября.

По словам Пескова, в Кремле не скрывают своего сожаления в связи с тем, что сборная РРФ по шахматам не получила права вернуться в FIDE, однако надеются на изменение этого решения в будущем.

Мы уверены, что в результате последовательной, методичной, спокойной работы с FIDE, нам удастся это возвращение гарантировать уже в обозримое время сказал Песков

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе собственное решение по отстранению Федерации шахмат России (ФШР) от международных турниров.