Совет FIDE рассмотрит вопрос по допуску россиян на Олимпиаду FIDE рассмотрит вопрос по допуску мужской и женской сборных РФ на Олимпиаду

Москва9 авг Вести.Совет Международной шахматной федерации (FIDE) в ближайшее время рассмотрит вопрос по допуску мужской и женской сборных России на Всемирную олимпиаду по шахматам. Об этом ТАСС сообщил Аркадий Дворкович, который ранее приостановил исполнение полномочий главы FIDE.

Насколько я знаю, вопрос будет рассматриваться на совете FIDE. Но я теперь уже не участвую в принятии решений. Совет будет в ближайшие две недели сказал Дворкович

Напомним, что Дворкович на время действия европейских санкций добровольно приостановил исполнение полномочий главы FIDE. В беседе с агентством он также заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах главы федерации — голосование намечено на 26-27 сентября в Самарканде.