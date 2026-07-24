Дворкович объяснил отказ вновь претендовать на пост главы ФИДЕ Аркадий Дворкович не пойдет на выборы президента ФИДЕ из-за рисков

Москва24 июл Вести.Россиянин Аркадий Дворкович не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), опасаясь рисков для организации. Об этом он сообщил ТАСС.

В выборах президента ФИДЕ участвовать не буду, так как это создаст риски для организации сказал Дворкович

Ранее он добровольно принял решение временно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей руководителя ФИДЕ на период действия санкций Евросоюза. Выборы главы федерации состоятся в сентябре.

Дворкович руководит организацией с 2018 года. До избрания на пост главы ФИДЕ он занимал ряд ключевых должностей в российском государственном управлении. С 2012 по 2018 год Дворкович работал заместителем председателя правительства РФ. Ранее, с 2008 по 2012 год, он был помощником президента России Дмитрия Медведева.