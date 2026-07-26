Кирсан Илюмжинов не вошел в число кандидатов на пост президента FIDE

Кирсан Илюмжинов не прошел в итоговый список кандидатов на должность главы FIDE Кирсан Илюмжинов не вошел в число кандидатов на пост президента FIDE

Москва26 июл Вести.Бывший глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов не прошел в итоговый список кандидатов на должность президента организации, сообщается на официальном сайте FIDE.

Шорт-лист претендентов составили немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер, уроженец Украины Вадим Розенштейн и казахстанский финансист Тимур Турлов.

Выборы президента FIDE пройдут 26 сентября на генеральной ассамблее организации в Самарканде. Илюмжинов, бывший глава Калмыкии, руководил FIDE с 1995 по 2018 год.

Президент FIDE россиянин Аркадий Дворкович объявил о временном сложении своих полномочий после того, как попал в новый санкционный список Евросоюза. Также Дворкович отказался выставлять свою кандидатуру на новых выборах.