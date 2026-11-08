Песков: ситуация с бойкотом после решения CAS о допуске хоккеистов РФ тупиковая

Песков: ситуация с бойкотом после решения CAS о допуске хоккеистов РФ тупиковая Песков: ситуация с бойкотом после решения CAS о допуске хоккеистов РФ тупиковая

Москва8 ноя Вести.Ситуация с бойкотом после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов тупиковая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Журналист отметил, что одна из ключевых новостей телеканалов и в Канаде, и в России – циничное и демонстративное поведение хоккейных федераций разных стран, которые в штыки восприняли возвращение российской сборной и заявили о бойкоте.

Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая. И об этом говорит сама Международная федерация. Пока никто не знает, что делать, но очевидно, что надо терпеливо продолжать работать сказал Песков

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что ограничения со стороны ряда западных стран в отношении российских спортсменов вопреки решению Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) являются грубым нарушением прав и институтов демократии.