Москва31 октВести.Президент Финляндии Александр Стубб выступил с критикой решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего отстранение российских хоккеистов от соревнований.
По его мнению, допуск россиян нужно отложить до окончания конфликта на Украине. Раньше этого момента международные спортивные площадки для них открываться не должны.
Я не согласен с этим решением. Наверное, те, кто его принимал, могли бы подумать о том, что лыжня или лед должны открыться только тогда, когда прекратится конфликт на Украинесказал он
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея обеспечить участие российских сборных в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.