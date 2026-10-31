Президент Финляндии отреагировал на решение CAS по допуску российских хоккеистов Стубб осудил решение о допуске российских хоккеистов к международным турнирам

Москва31 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб выступил с критикой решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего отстранение российских хоккеистов от соревнований.

По его мнению, допуск россиян нужно отложить до окончания конфликта на Украине. Раньше этого момента международные спортивные площадки для них открываться не должны.

Я не согласен с этим решением. Наверное, те, кто его принимал, могли бы подумать о том, что лыжня или лед должны открыться только тогда, когда прекратится конфликт на Украине сказал он

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея обеспечить участие российских сборных в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.