Глава Федерации хоккея Украины отреагировал на допуск россиян к турнирам Глава Федерации хоккея Украины Мазур выступил против возвращения России

Москва31 окт Вести.Президент украинской Федерации хоккея Сергей Мазур выступил против возвращения россиян на международные соревнования. Его слова приводят украинские СМИ.

Пока не имеем четкого понимания, как вообще могло быть принято такое решение сказал Мазур

По его словам, на Украине разочарованы этим решением. Он добавил, что важно понаблюдать, какими будут действия Международной федерации хоккея (IIHF), где недавно был выбран новый президент. По его заявлению, представители украинской стороны собираются встретиться с руководителями IIHF.

Мазур также считает, что допуск россиян "порочит достижения украинского хоккея".

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и отменил решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении России.