В Кремле пообещали защищать интересы российских спортсменов на фоне ограничений Песков: Россия продолжит отстаивать интересы спортсменов на международном уровне

Москва15 окт Вести.Россия продолжит взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями для защиты интересов российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона продолжит свои контакты с международными спортивными федерациями, с МОКом, с другими международными спортивными властями с тем, чтобы отстаивать интересы наших спортсменов сказал он

Так Песков прокомментировал публикацию Politico, согласно которой европейские страны якобы разрабатывают меры, направленные на недопущение российских атлетов к международным соревнованиям.

По словам пресс-секретаря президента, подобные ограничения противоречат принципам олимпизма и представлению о спорте вне политики.

Песков также заявил, что исключение сильнейших спортсменов из соревнований может быть попыткой отдельных государств повлиять на их результаты. Он назвал такие действия недопустимыми в том числе с точки зрения статуса страны, принимающей международные спортивные мероприятия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать ситуацию с невыдачей виз российским гимнасткам на чемпионат мира в Нидерландах, сославшись на недостаток информации.