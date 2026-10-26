Песков заявил, что вопрос проведения в России ОИ пока не стоит на повестке

Песков: вопрос проведения в России Олимпиады пока не стоит на повестке Песков заявил, что вопрос проведения в России ОИ пока не стоит на повестке

Москва26 окт Вести.На повестке дня пока не стоит вопрос о том, чтобы вновь претендовать на проведение в России Олимпиады, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что сейчас "не очень большое количество стран проявляет заинтересованность" в том, чтобы проводить у себя Игры.

Что касается Олимпиады, то так далеко не надо забегать привел ТАСС слова Пескова

Пресс-секретарь российского лидера указал на необходимость "взвешивать все за и против" при принятии соответствующих решений.

Пока этот вопрос не на повестке дня заключил Песков

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что Кремль приветствует решение провести чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве в 2030 году. Песков добавил, что это "очень важный шаг в сторону деполитизации спорта".