Москва26 октВести.Кремль приветствует решение провести чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве в 2030 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, мы приветствуем такое решение. Это очень важный шаг в сторону деполитизации спортасказал Песков журналистам
Он также подчеркнул, что Россия должна вернуться в мировое спортивное сообщество на полноправной основе. По его словам, международный спорт не может полноценно развиваться без участия России.
Ранее на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) появилась информация о том, что Москва выбрана местом проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике 2030 года.