Кремль приветствует решение о проведении ЧМ по тяжелой атлетике 2030 г. в Москве Песков: Кремль приветствует проведение ЧМ-2030 по тяжелой атлетике в Москве

Москва26 окт Вести.Кремль приветствует решение провести чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве в 2030 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Безусловно, мы приветствуем такое решение​​​. Это очень важный шаг в сторону деполитизации спорта сказал Песков журналистам

Он также подчеркнул, что Россия должна вернуться в мировое спортивное сообщество на полноправной основе. По его словам, международный спорт не может полноценно развиваться без участия России.

Ранее на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) появилась информация о том, что Москва выбрана местом проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике 2030 года.