Во ФТАР заинтересованы вырастить в РФ звезд тяжелой атлетики к 2030 году Берестов: к 2030 году в РФ раскроют таланты новые звезды тяжелой атлетики

Москва25 окт Вести.В Федерации тяжелой атлетики России заинтересованы в том, чтобы в РФ появились новые чемпионы, и к 2030 году их победами будут восхищаться во всем мире. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член исполкома Федерации тяжелой атлетики России, олимпийский чемпион Дмитрий Берестов.

Так он прокомментировал решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о проведении в России чемпионата мира в 2030 году.

И нашей команде удалось рассказать, показать, объяснить и донести в международную федерацию, что действительно люди, которые пришли к руководству в нашей федерации, заинтересованы не просто в некоем своем каком-то величии, а именно в том, чтоб у нас появились новые чемпионы, чтобы у нас возродился вид спорта, о котором будет говорить вся страна, чтобы у нас появились новые Юрии Власовы, Василии Алексеевы, ну... и Дмитрии Берестовы добавил он

По его словам, появление в РФ новых чемпионов – главная задача к чемпионату мира в 2030 году.

Сейчас очень много подрастающей молодежи, которая может занять эти места. И новые имена мы услышим, я думаю, раньше 2030 года. Мы услышим их уже в ближайшие годы, но 2030-й год будет таким знаковым моментом, когда эти звезды начнут раскрываться. В 2030 году люди со всей страны и со всего мира приедут в Москву смотреть именно на наших звезд и восхищаться этими победами заявил Дмитрий Берестов

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) утвердила Москву местом проведения турнира по тяжелой атлетике в 2030 году. Это первое с 2022 года крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта, которое пройдет в РФ.