Берестов: на решение IWF о чемпионате мира в 2030 повлияла слаженная работа ФТАР

Во ФТАР назвали историческим решение о проведении чемпионата мира в РФ в 2030 г. Берестов: на решение IWF о чемпионате мира в 2030 повлияла слаженная работа ФТАР

Москва25 окт Вести.Решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о проведении в РФ чемпионата мира в 2030 году стало историческим, уникальным событием. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), олимпийский чемпион Дмитрий Берестов.

Он отметил, что решение IWF говорит о слаженной работе ФТАР.

Буквально несколько часов назад закончился исполком международной федерации, на котором, на самом деле, случилось историческое событие. … Это действительно уникальное событие, и я всех нас поздравляю. Вы знаете, я не думаю, что надо было кому-то что-то доказывать... Здесь всецело сыграла слаженная работа федерации уверен он

Берестов подчеркнул, что прошедший год показал, как РФ умеет организовывать мероприятия и налаживать международные связи.

Надо было просто грамотно, четко предоставить свою программу, рассказать о том, что происходит у нас сейчас в федерации, что происходит у нас сейчас в России, как развивается наш вид спорта, какие люди пришли в федерацию для развития нашего вида спорта? Кто поддерживает наш вид спорта, и как вообще в целом происходит развитие спорта в России добавил олимпийский чемпион

Ранее стало известно, что Россия получила право принять чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года. Это первое с 2022 года крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта, которое пройдет в РФ.