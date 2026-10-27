Мирошников рассказал о подготовке России к ЧМ по тяжелой атлетике в 2030 году

Профессор Мирошников: в России ведется подготовка к ЧМ по тяжелой атлетике Мирошников рассказал о подготовке России к ЧМ по тяжелой атлетике в 2030 году

Москва27 окт Вести.В России в преддверии чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2030 году уже началась подготовка к проведению мероприятия. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор кафедры спортивной медицины Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" Александр Мирошников.

На днях Международная федерация тяжелой атлетики официально приняла решение доверить России проведение чемпионата мира 2030 года.

На данный момент Федерация тяжелой атлетики запустила гранты для тренеров, которые работают с детьми до девяти лет. Началась капитальная реконструкция тренировочной базы. И есть один амбициозный проект - это запустить в России собственное производство штанг и помостов, сертифицированных по мировым стандартам. На данный момент российских нет. Подготовка спортсменов идет заявил он

Кроме того, добавил профессор, тяжелая атлетика на данный момент является одним из самых чистых видов спорта в плане допинга. По его словам, на данный момент этот вид - "самый чистый из всех видов спорта".