Москва25 октВести.Впервые с 2022 года Россия получила право принять крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта. Речь идет о чемпионате мира по тяжелой атлетике-2030.
Также стало известно, что в 2029 году турнир примет индийский Ахмедабад.
Как отметила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики, "все полученные нами заявки были превосходными".
Мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут иметь огромный успехзаявил генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес
Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение о возвращении российских спортсменов на официальные турниры под национальным флагом и с исполнением государственного гимна.