Россия примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдет в России Россия примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Москва25 окт Вести.Впервые с 2022 года Россия получила право принять крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта. Речь идет о чемпионате мира по тяжелой атлетике-2030.

Также стало известно, что в 2029 году турнир примет индийский Ахмедабад.

Как отметила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики, "все полученные нами заявки были превосходными".

Мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут иметь огромный успех заявил генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение о возвращении российских спортсменов на официальные турниры под национальным флагом и с исполнением государственного гимна.