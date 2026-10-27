Москва27 октВести.Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Киев намерен использовать все доступные механизмы и сотрудничать с международными партнерами, чтобы добиться отмены чемпионата мира по тяжелой атлетике 2030 года в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ).
Бедный считает проведение чемпионата на российской территории недопустимым.
Мы используем все доступные механизмы и будем работать с международными партнерами, чтобы призвать не проводить этот чемпионат в Россиинаписал он
По словам Бедного, украинская сторона готовит официальные обращения в Международную федерацию тяжелой атлетики и Международный олимпийский комитет с требованием пересмотреть решение о проведении турнира в России и организовать новый прозрачный отбор страны-хозяйки.
Ранее на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) сообщили, что чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдет в Москве.