Дегтярев: РФ будет бороться за проведение отнятой FISU в 2023 году Универсиады

Екатеринбург готов принять Универсиаду, отнятую у России в 2023 году Дегтярев: РФ будет бороться за проведение отнятой FISU в 2023 году Универсиады

Москва3 сен Вести.Россия будет бороться за проведение отнятой в 2023 году Универсиады в Екатеринбурге, которую "задолжала" ей Международная федерация университетского спорта (FISU). Об этом заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, FISU полностью восстановила Россию и теперь должна предоставить право на проведение Универсиады.

Нам нужна Универсиада. Мы подготовились, мы восстановлены. Екатеринбург готов подчеркнул Дегтярев, отметив, что недавно встречался с губернатором региона Денисом Паслером

Универсиада 2023 года должна была пройти в Екатеринбурге. Но FISU приняла решение перенести ее из-за санкций. Соревнования заменили на Международный фестиваль университетского спорта, который прошел в городе с 19 по 31 августа 2023 года с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.