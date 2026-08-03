Москва3 авг Вести.Ожидается, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вернет себе статус полноправного члена Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже этой осенью. Об этом заявил в интервью журналу "Эксперт" министр спорта России Михаил Дегтярев.

Дегтярев отметил, что после того, как были внесены изменения в закон "О физической культуре и спорте в РФ", касающиеся РУСАДА, появились все основания для прекращения спора российской стороны с WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Иными словами, сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям Кодекса и исполком WADA примет решение о восстановлении. Если мы успеем все это сделать - а мы уже приглашаем аудиторов, то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках WADA сказал министр

Также Дегтярев сообщил о готовности выплатить взносы в WADA, которые российская сторона прекратила переводить в 2023 году.

Есть еще один трек антидопинговой политики - это взносы. Мы с 2023 года не платили взносы. Но не потому, что не хотели. У нас есть и деньги, и желание. Просто платежи из-за санкций не проходили технически, банки отказывали в транзакции. Сейчас обсуждаем с WADA, как перечислить агентству деньги. отметил министр

WADA в декабре 2019 года признало РУСАДА несоответствующим своем антидопинговому кодексу. В декабре 2020 года CAS встал на сторону WADA в споре с российской стороной. Из-за этого российские cпортсмены имели право выступать на крупнейших соревнованиях, таких, Олимпийские игры и чемпионаты мира, только в нейтральном статусе. Срок этого отстранения должен был истечь в декабре 2022 года.

В 2025 году WADA объявило, что РУСАДА все еще не соответствует его кодексу из-за норм российского законодательства.