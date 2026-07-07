Дегтярев заявил о сдвиге в деле РУСАДА и скором аудите в Москве

Дегтярев: дело РУСАДА сдвинулось с мертвой точки Дегтярев заявил о сдвиге в деле РУСАДА и скором аудите в Москве

Москва7 июл Вести.Процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сдвинулся с мёртвой точки после принятия и одобрения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) изменений в российском законодательстве. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

По словам главы ведомства, необходимые поправки в федеральный закон уже приняты парламентом и подписаны президентом России Владимиром Путиным. Данные изменения получили официальное одобрение со стороны WADA.

Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с WADA и ожидаем в этом году, в ближайшее время аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России подчеркнул Дегтярев

Успешное прохождение предстоящего аудита должно стать ключевым этапом на пути к полному восстановлению статуса РУСАДА и нормализации отношений с международными спортивными структурами.