Москва7 июлВести.Процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сдвинулся с мёртвой точки после принятия и одобрения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) изменений в российском законодательстве. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
По словам главы ведомства, необходимые поправки в федеральный закон уже приняты парламентом и подписаны президентом России Владимиром Путиным. Данные изменения получили официальное одобрение со стороны WADA.
Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с WADA и ожидаем в этом году, в ближайшее время аудит нашего агентства здесь, в Москве, в Россииподчеркнул Дегтярев
Успешное прохождение предстоящего аудита должно стать ключевым этапом на пути к полному восстановлению статуса РУСАДА и нормализации отношений с международными спортивными структурами.