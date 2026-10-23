Москва23 окт Вести.Все международные спортивные организации сегодня ополчились на европейские страны из-за решений их властей о недопуске спортсменов, в частности, из России, к соревнованиям. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он отметил, что политическое вмешательство любого государства в дела спортивной организации категорически запрещено.

Мы располагаем несколькими европейскими документами, где чиновники в открытую говорят о вмешательстве в спортивные дела. Любое политическое вмешательство категорически запрещено всеми конституциями, хартиями, уставами международных спортивных организаций. И я тут, знаете, не один в поле воин. Все международные спортивные организации сейчас ополчились на европейцев. Некоторые помалкивают, копят, так сказать, материалы, некоторые уже в открытую пошли рассказал министр

Ранее сообщалось, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил проведение этапа Кубка мира в Каунасе в апреле 2027 года из-за того, что Литва отказалась допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.