Дегтярев предрек бан в сфере спорта для "сумасшедших европейцев" Дегтярев о действиях Финляндии: "сумасшедших европейцев" ждет бан в сфере спорта

Москва12 ноя Вести.Готовящийся Финляндией запрет на въезд российских спортсменов грозит этой стране запретом на проведение соревнований на 10 лет, заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам главы Минспорта РФ, если Финляндия не будет впускать спортсменов-россиян, это грозит ей как минимум переносом соревнований.

Или отменой и лет на 10 баном - то, чем, в принципе, все это и должно закончиться для сумасшедших европейцев сказал Дегтярев

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выступил против запрета властей Финляндии на въезд российских спортсменов, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.