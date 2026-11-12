Москва12 нояВести.Готовящийся Финляндией запрет на въезд российских спортсменов грозит этой стране запретом на проведение соревнований на 10 лет, заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По словам главы Минспорта РФ, если Финляндия не будет впускать спортсменов-россиян, это грозит ей как минимум переносом соревнований.
Или отменой и лет на 10 баном - то, чем, в принципе, все это и должно закончиться для сумасшедших европейцевсказал Дегтярев
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выступил против запрета властей Финляндии на въезд российских спортсменов, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.