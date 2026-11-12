Москва12 ноя Вести.Отказ Финляндии выдать визы спортсменам из России грозит переносом соревнований, если там не будет россиян. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Правительство Финляндии 12 ноября приняло постановление, указав, что въезд российских граждан представляет угрозу для международных отношений страны, в таком случае визовый кодекс ЕС и Шенгенский кодекс позволяют отказывать им в визах. В конце ноября в столице Финляндии запланирован этап Гран-при по фигурному катанию, на который ISU пригласил три российские спортивные пары.

По словам министра, заявление властей Финляндии неприемлемо, и требуется объяснение от оргкомитета и местной федерации фигурного катания и гонок на коньках.

Это грозит Финляндии… переносом соревнований, если они не пустят россиян. Время там есть. Или отмена, или лет на 10 [грозит] баном сказал Дегтярев

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выступил против запрета властей Финляндии на въезд российских спортсменов, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.