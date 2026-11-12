Москва12 ноя Вести.Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал отказ в выдаче виз российским спортсменам "нацизмом XXI века". Комментарий министра опубликован в Telegram-канале "Юнашев Live".

По словам Дегтярева, Канада создает препятствия для участия российской сборной в молодежном чемпионате. Российская сторона намерена добиваться переноса соревнований в другую страну, либо их отмены.

Мы ждали юридического объявления, чтобы подать все жалобы в инстанции. Мы требуем или перенести в другую страну, или не проводить его (молодежный чемпионат - ред.) вовсе заявил глава Минспорта РФ

Премьер-министр Канады Марк Карни 4 ноября заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном мировом первенстве, которое пройдет в стране с 26 декабря по 5 января. Канадская сторона намерена запретить участие даже тем российским игрокам, которые находятся внутри страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии, которая также намерена запретить въезд спортсменам РФ.