Посол Степанов: Канада испугалась честной борьбы с россиянами на льду Канада отказалась выдать визы хоккеистам РФ, испугавшись честной борьбы на льду

Москва12 ноя Вести.Канада отказала российским хоккеистам в выдаче въездных виз для участия в молодежном чемпионате мира, потому что испугалась честной борьбы с россиянами на льду.

Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол РФ в Канаде Олег Степанов.

По его словам, это решение было вполне предсказуемым, учитывая русофобские настроения в кабинете премьер-министра Канады Марка Карни.

Кабинет Марка Карни подтвердил глубину своей русофобии. Канадское правительство словно не понимает, что прежде всего действует во вред своей стране и ее спортивной репутации. Даже если оставить за рамками неуважение к праву, в памяти останется простая констатация: официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной сказал Степанов

Дипломат добавил, что у большинства граждан Канады подобное поведение властей страны едва ли вызывает восторг.

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Канадский премьер Карни заявил, что власти не намерены разрешать российским спортсменам въезд в страну.

Таким образом даже те российские хоккеисты, у которых есть действующие визы, поскольку они выступают за канадские команды, не смогут участвовать в соревнованиях.

Ранее почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель призвал отменить молодежный ЧМ по хоккею из-за позиции Канады и недопуска на турнир российской сборной.