Москва10 ноя Вести.Правительство Канады пытается заблокировать выдачу российским хоккеистам виз для участия в молодежном чемпионате мира, который должен стартовать там в конце декабря 2026 года. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. По словам Дегтярева, решение CAS "открыло портал в ад" для некоторых стран Европы и примкнувшей к ним Канады.

Мы видим, что и бойкоты пытаются объявить, и на уровне правительства Канады заблокировать выдачу виз нашим хоккеистам на молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, который в декабре должен пройти. Мы все эти высказывания фиксируем, кладем на бумагу и передаем в МОК. Это наши жалобы, и мы просим реагировать зеркально – так же, как отреагировали международное спортивное сообщество и Международный Олимпийский комитет на запрет въезда израильской сборной по спортивной гимнастике в прошлом году в Индонезию сказал Дегтярев

Также глава Минспорта РФ отметил: командам, бойкотирующим матчи с российской хоккейной сборной, будут засчитываться технические поражения.