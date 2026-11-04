Канада бойкотировала участие российских и белорусских хоккеистов в ЧМ Премьер-министр Карни: российских хоккеистов не допустят до ЧМ

Москва4 ноя Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни заявил журналистам, что российские и белорусские хоккеисты не получат визы в страну для участия в чемпионате мира. Его слова приводит телеканал CTV News.

Мы ответим отказом (в выдаче виз – прим. ред.), пока Россия и Белоруссия поддерживают... конфликт на Украине - пока это продолжается, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны здесь, в Канаде сказал Карни

Молодежный чемпионат по хоккею пройдет в двух канадских городах – Эдмонтон и Рен-Дир - с 26 декабря по 5 января 2027 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд Швейцарии постановил допустить российских хоккеистов к международным турнирам. Позже Международная федерация хоккея выразила разочарование из-за этого решения.