Хоккеисты Чехии отказываются от игр со сборной России Чешский хоккейный союз присоединился к бойкоту матчей со сборной России

Москва4 ноя Вести.Чешский хоккейный союз (CSLH) поддержал решение хоккейных федераций ряда стран, сборные которых отказались выходить на лед против российской команды. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Эту информацию также подтвердил президент CSLH Алоис Гадамчик.

2 ноября министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар сообщил, что его ведомство не оформит визы российским хоккеисткам для участия в женском чемпионате мира (до 18 лет), который пройдет в Остраве в январе 2027 года.

30 октября Спортивный арбитражный суд постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить сборные России к своим турнирам в сезоне-2026/27ограничения.

Это решение вызвало критику со стороны спортивных функционеров в Европе. Хоккейные федерации Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании заявили, что их национальные команды не будут играть с Россией на международных соревнованиях.

Министр спорта России Михаил Дегтярев предупреждал, что страны, оказывающие давление на IIHF угрозой бойкота, потерпят поражение в суде, а те, кому предстоит принимать соревнования, лишатся этого права.

Чемпионат мира по хоккею 2027 года должен пройти в Германии с 13 по 30 мая. Хозяева турнира допустили отказ от организации соревнований.