В ФРГ допустили отказ от проведения ЧМ по хоккею из-за допуска сборной России

Федерация хоккея Германии допускает отказ от проведения чемпионата мира В ФРГ допустили отказ от проведения ЧМ по хоккею из-за допуска сборной России

Москва1 ноя Вести.Федерация хоккея Германии не исключает возможности отказа от организации чемпионата мира 2027 года в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении к соревнованиям сборной России.

Об этом заявил председатель правления немецкой федерации Франк Лутц в эфире телеканала MagentaTV.

Руководитель организации отметил, что немецкая сторона вынуждена прорабатывать все сценарии, включая отказ от мирового первенства.

Свою позицию Лутц объяснил вероятным ростом затрат на обеспечение безопасности, решение которых потребуется обсуждать с властями и Международной федерацией хоккея (IIHF).

Кроме того, в федерации обратили внимание на сложности с оформлением въездных виз для российских хоккеистов.

Лутц подчеркнул, что данный вопрос лежит в политической плоскости и зависит от позиции правительства Германии, на которую спортивные функционеры повлиять не могут.

При этом он выразил надежду на то, что заинтересованным сторонам удастся найти компромиссное решение.

Ранее CAS обязал Международную федерацию хоккея обеспечить участие российских сборных в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.