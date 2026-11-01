В Дании не будут призывать хоккеистов к бойкоту турниров с участием России

В Дании определились с позицией по бойкоту турниров с российскими хоккеистами В Дании не будут призывать хоккеистов к бойкоту турниров с участием России

Москва1 ноя Вести.Датская спортивная ассоциация не станет призывать хоккеистов к бойкоту турниров, если в них будет участвовать сборная России. Об этом заявил глава организации Ханс Наторп.

По его словам, которые приводит спортивное подразделение телерадиокомпании DR, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) — высшей инстанции в спортивном правосудии — следует уважать.

В то же время Наторп заявил, что принятое по России решение вызывает у него "беспокойство и сильное разочарование". Глава Датской спортивной ассоциации считает, что от участия должны отказываться не датские спортсмены, а российские.

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и отменил решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении национальной сборной. В IIHF уточнили, что оценят необходимые шаги и сроки для выполнения решения и устранения его оперативных последствий.

7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Ранее выданные рекомендации признаны неактуальными.

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации и депутат Госдумы Владислав Третьяк в интервью ИС "Вести" назвал решение CAS большим успехом.